Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення

Україні важливо отримати дані про своїх громадян, які перебувають там під тимчасовим захистом.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінсоцполітики, про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін за підсумками зустрічі з Єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером.

Захист до 2027 року - і що буде далі

Центральна тема зустрічі - можливе завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року.

Улютін наголосив: для України принципово важливо, щоб люди не опинилися в правовому вакуумі. Підходи різних країн ЄС до статусу українців не повинні суттєво відрізнятися один від одного.

"Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для прийняття такого рішення залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил", - зазначив Улютін.

Навіщо Україні дані про своїх громадян за кордоном

Окремо міністр підняв питання збору інформації про українців, що перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС.

"У цьому контексті Міністр наголосив на важливості отримання даних щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад", - йдеться у заяві.