Росія назвала "Нову пошту" логістичним центром ЗСУ і не приховує удари (відео)

Що заявляли у "Новій пошті" про атаку

Нагадаємо, вранці 17 червня російські безпілотники двічі атакували сортувальний термінал "Нової пошти" на Сумщині. Працівники не постраждали.

Вогонь після влучань ліквідували рятувальники ДСНС.

Удари зруйнували покрівлю та частину обладнання. Також пошкоджено сітчасті контейнери, в яких зберігалися посилки.

На момент атаки у терміналі перебувало понад 13 000 відправлень. Їхня задекларована вартість - понад 42 мільйони гривень.

"Нова пошта" обіціє компенсувати клієнтам оголошену вартість відправлень, які пошкоджено або знищено внаслідок атаки.

Інші удари по "Новій пошті"

Росія регулярно атакує об'єкти "Нової пошти" по всій Україні. Під час масованого удару по Києву 15 червня був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал компанії.

До цього російський безпілотник атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі - внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Перед тим росіяни два дні поспіль били по терміналу "Нової пошти" у Дніпрі. Об'єкт логістичної інфраструктури частково зруйновано, постраждалих серед персоналу тоді не було.