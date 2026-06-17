РФ ударила по сортувальному хабу "Нової пошти": що буде з 13 тисячами посилок

Росіяни вдарили дронами по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Сумах. Постраждало майно тисяч клієнтів.

Удари зруйнували покрівлю та частину обладнання. Також пошкоджено сітчасті контейнери, в яких зберігалися посилки.

Сьогодні вранці російські безпілотники двічі атакували сортувальний термінал "Нової пошти" на Сумщині. Працівники не постраждали.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" залишилась без найсучаснішого терміналу у результаті удару Росії по Києву. Компанія вклала роки праці в його будівництво.

Це вже не перший удар Росії по "Новій пошті". Нещодавно також дрон РФ ударив по терміналу компанії у Запоріжжі.