Россия назвала "Новую почту" логистическим центром ВСУ и не скрывает ударов (видео)

Что заявили в "Новой почте" об атаке

Напомним, утром 17 июня российские беспилотники дважды атаковали сортировочный терминал "Новой почты" в Сумской области. Сотрудники не пострадали.

Пожар после попаданий ликвидировали спасатели ГСЧС.

Удары разрушили кровлю и часть оборудования. Также повреждены сетчатые контейнеры, в которых хранились посылки.

На момент атаки в терминале находилось более 13 000 отправлений. Их задекларированная стоимость - более 42 миллионов гривен.

"Новая почта" обещает компенсировать клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки.

Другие удары по "Новой почте"

Россия регулярно атакует объекты "Новой почты" по всей Украине. Во время массированного удара по Киеву 15 июня был уничтожен крупнейший и самый современный сортировочный терминал компании.

До этого российский беспилотник атаковал терминал "Новой почты" в Запорожье - в результате удара возник масштабный пожар.

До этого россияне два дня подряд наносили удары по терминалу "Новой почты" в Днепре. Объект логистической инфраструктуры частично разрушен, пострадавших среди персонала тогда не было.