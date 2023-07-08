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Росія навряд чи має резерви для утримання Бахмута, - британська розвідка

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Субота 08 липня 2023 09:45
Росія навряд чи має резерви для утримання Бахмута, - британська розвідка Ілюстративне фото: Росія навряд чи має резерви для утримання Бахмута (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії, ймовірно, невелика кількість додаткових резервів, які вона може спрямовувати на утримання Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони Британії.

У розвідці зазначають, що після затишшя у червні протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті.

"Українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке контролює Росія. Російські військові, швидше за все, борються з поганим моральним станом, поєднанням різнорідних підрозділів і обмеженою здатністю знаходити та вражати українську артилерію", - вважають у Міноборони Британії.

Зазначається, що російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічну вагу як одне з небагатьох здобутків Росії за останні 12 місяців.

Проте дуже ймовірно, що в Росії небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору.

Наступ на Бахмутському напрямку

Вчора речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські бійці просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за добу.

Наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що росіяни фактично перебувають у пастці в Бахмуті. Українські захисники максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід.

До того ж, аналітики ISW зазначили, що Сили оборони досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута.

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Бахмут Великобританія
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