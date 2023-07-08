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У России вряд ли есть резервы для удержания Бахмута, - британская разведка

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Суббота 08 июля 2023 09:45
У России вряд ли есть резервы для удержания Бахмута, - британская разведка Иллюстративное фото: у России вряд ли есть резервы для удержания Бахмута (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

У России, вероятно, небольшое количество дополнительных резервов, которые она может направлять на удержание Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны Британии.

В разведке отмечают, что после затишья в июне за последние семь дней Бахмут снова стал местом одних из самых ожесточенных боев на фронте.

"Украинские силы добились стабильных успехов как на севере, так и на юге города, который контролирует Россия. Российские военные, скорее всего, борются с плохим моральным состоянием, сочетанием разнородных подразделений и ограниченной способностью находить и поражать украинскую артиллерию", - считают в Минобороны. Великобритании.

Отмечается, что российское руководство почти наверняка считает политически неприемлемым сдать Бахмут, который имеет символический вес как одно из немногих достижений России за последние 12 месяцев.

Однако очень вероятно, что у России немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора.

Наступление на Бахмутском направлении

Вчера спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские бойцы продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении в сутки.

Наши бойцы также имеют частичный успех в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что россияне фактически находятся в ловушке в Бахмуте. Украинские защитники максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход.

К тому же, аналитики ISW отметили, что Силы обороны добились тактически значимых успехов в районе Бахмута.

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