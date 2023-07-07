ЗСУ просуваються, ворог у пастці. Маляр розповіла про ситуацію довкола Бахмута

Збройні сили України наступають на Бахмутському напрямку, на півдні від міста вдалося просунутись на понад кілометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр .

"На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках - більше кілометра", - йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що на північному флангу бої без зміни положень.

Ситуація в Бахмуті

"В самому Бахмуті ворог фактично у пастці", - пояснила заступник міністра оборони.

За її словами, наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.

Наступ на Бахмутському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.

Також наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про бої на південь від Бахмута та про те, чи варто чекати на швидке звільнення міста, - читайте у матеріалі РБК-Україна.