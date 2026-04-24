Хто стоїть за "протестами"

До підготовки акцій залучені:

посольство РФ на Кіпрі;

структури "россотруднічєства";

проросійські громадські об'єднання.

Загальну координацію здійснює так званий "російський культурний центр". Подібні організації діють під прикриттям культурних проєктів, але насправді просувають інтереси та пропаганду Москви за кордоном.

Коли і під якими гаслами

Акції планували провести до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Головна вимога - "негайно припинити фінансування України з боку ЄС".

Втім, це типова схема: відповідальність за війну перекладається на Україну, ЄС та НАТО, а не на Росію, яка її розпочала.

Чому це не спрацює

Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність - цей принцип для острова принциповий з огляду на власну ситуацію. Структури ЄС вже поінформовані як про штучний характер акцій, так і про конкретних людей, які стоять за їх організацією.