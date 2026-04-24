UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія намагається зірвати саміт ЄС на Кіпрі штучними протестами, - ЦПД

11:36 24.04.2026 Пт
2 хв
Навіщо Росія влаштовує "протести" саме там і саме зараз?
aimg Олена Чупровська
Фото: Посольство РФ організовує "протести" на Кіпрі (facebook.com protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Росія намагається організувати на Кіпрі штучні протести проти підтримки України з боку ЄС та проти президента України - саме в той момент, коли острів приймає ключовий саміт Євросоюзу.

Хто стоїть за "протестами"

До підготовки акцій залучені:

  • посольство РФ на Кіпрі;
  • структури "россотруднічєства";
  • проросійські громадські об'єднання.

Загальну координацію здійснює так званий "російський культурний центр". Подібні організації діють під прикриттям культурних проєктів, але насправді просувають інтереси та пропаганду Москви за кордоном.

Коли і під якими гаслами

Акції планували провести до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Головна вимога - "негайно припинити фінансування України з боку ЄС".

Втім, це типова схема: відповідальність за війну перекладається на Україну, ЄС та НАТО, а не на Росію, яка її розпочала.

Чому це не спрацює

Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність - цей принцип для острова принциповий з огляду на власну ситуацію. Структури ЄС вже поінформовані як про штучний характер акцій, так і про конкретних людей, які стоять за їх організацією.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав неформальний саміт ЄС на Кіпрі, де зустрівся з послами Євросоюзу. Саміт відбувся на тлі важливого рішення щодо підтримки України.

Нагадаємо, того ж дня ЄС остаточно схвалив кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки - на зброю, енергетику та соціальні виплати. Перший транш може надійти вже у травні-червні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКіпрСаміт ЄСФейки