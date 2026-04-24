Росія намагається зірвати саміт ЄС на Кіпрі штучними протестами, - ЦПД

Росія намагається організувати на Кіпрі штучні протести проти підтримки України з боку ЄС та проти президента України - саме в той момент, коли острів приймає ключовий саміт Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
До підготовки акцій залучені:
Загальну координацію здійснює так званий "російський культурний центр". Подібні організації діють під прикриттям культурних проєктів, але насправді просувають інтереси та пропаганду Москви за кордоном.
Акції планували провести до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Головна вимога - "негайно припинити фінансування України з боку ЄС".
Втім, це типова схема: відповідальність за війну перекладається на Україну, ЄС та НАТО, а не на Росію, яка її розпочала.
Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність - цей принцип для острова принциповий з огляду на власну ситуацію. Структури ЄС вже поінформовані як про штучний характер акцій, так і про конкретних людей, які стоять за їх організацією.
Як повідомляло РБК-Україна, 23 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав неформальний саміт ЄС на Кіпрі, де зустрівся з послами Євросоюзу. Саміт відбувся на тлі важливого рішення щодо підтримки України.
Нагадаємо, того ж дня ЄС остаточно схвалив кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки - на зброю, енергетику та соціальні виплати. Перший транш може надійти вже у травні-червні.