Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия пытается сорвать саммит ЕС на Кипре искусственными протестами, - ЦПД

11:36 24.04.2026 Пт
2 мин
Зачем Россия устраивает "протесты" именно там и именно сейчас?
aimg Елена Чупровская
Фото: Посольство РФ организовывает "протесты" на Кипре (facebook.com protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Россия пытается организовать на Кипре искусственные протесты против поддержки Украины со стороны ЕС и против президента Украины - именно в тот момент, когда остров принимает ключевой саммит Евросоюза.

Кто стоит за "протестами"

К подготовке акций привлечены:

  • посольство РФ на Кипре;
  • структуры "россотрудничества";
  • пророссийские общественные объединения.

Общую координацию осуществляет так называемый "русский культурный центр". Подобные организации действуют под прикрытием культурных проектов, но на самом деле продвигают интересы и пропаганду Москвы за рубежом.

Когда и под какими лозунгами

Акции планировали провести до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами. Главное требование - "немедленно прекратить финансирование Украины со стороны ЕС".

Впрочем, это типичная схема: ответственность за войну перекладывается на Украину, ЕС и НАТО, а не на Россию, которая ее начала.

Почему это не сработает

Кипр последовательно поддерживает Украину и ее территориальную целостность - этот принцип для острова принципиален, учитывая собственную ситуацию. Структуры ЕС уже проинформированы как об искусственном характере акций, так и о конкретных людях, которые стоят за их организацией.

Как сообщало РБК-Украина, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил неформальный саммит ЕС на Кипре, где встретился с послами Евросоюза. Саммит состоялся на фоне важного решения по поддержке Украины.

Напомним, в тот же день ЕС окончательно одобрил кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы - на оружие, энергетику и социальные выплаты. Первый транш может поступить уже в мае-июне.

