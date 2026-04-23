ЄС позбавив Венеційську бієнале фінансування через скандал з павільйоном РФ

22:55 23.04.2026 Чт
2 хв
Російський павільйон може обійтися виставці дуже дорого
aimg Сергій Козачук
ЄС позбавив Венеційську бієнале фінансування через скандал з павільйоном РФ Фото: Венеційська бієнале (wikipedia.org)

Європейський союз офіційно зупиняє фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на художній виставці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу в Брюсселі.

Деталі рішення ЄС

Виконавче агентство ЄС з питань освіти та культури (EACEA) надіслало офіційний лист до фонду Biennale di Venezia. У документі йдеться про намір повністю припинити або призупинити грант на суму 2 млн євро, розрахований на три роки.

За словами речника Єврокомісії Тома Реньє, така реакція є прямою відповіддю на допуск представників РФ до участі у культурному заході.

"Дозвольте мені підтвердити, що EACEA справді надіслало листа, щоб повідомити фонду про наш намір призупинити чи припинити грант. ЄС рішуче засуджує той факт, що фонд Biennale дозволив російському павільйону знову відкритися", - наголосив Реньє.

Він також уточнив, що на даному етапі за цим контрактом ще не було виплачено жодного євро.

Скандал навколо виставки

Нагадаємо, що раніше Європейська комісія пригрозила припинити фінансування однієї з найбільших мистецьких виставок світу. Це сталося після того, як фонд Biennale di Venezia вирішив розблокувати участь РФ у 61-му заході.

Тоді у Брюсселі наголосили, що причиною можливої відмови від підтримки є саме відновлення присутності представників країни-агресора. У ЄК підкреслили, що фінансування культурних інституцій, які допускають участь офіційної Росії, суперечить позиції Євросоюзу щодо санкційної політики та підтримки України.

