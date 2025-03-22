Росія намагається зірвати мирні переговори та пересварити Україну зі США, - ISW

Кремль намагається зірвати мирні переговори з Україною та виправдати необхідність продовження війни, а також погіршити відносини України зі США у сфері атомної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські чиновники використовують наративи про бойові дії й удари ЗСУ по території Росії, щоб виправдати відмову від мирних переговорів з Україною та продовження війни для внутрішньої аудиторії.

В якості прикладу, у звіті навели обстріл газовимірювальної станції "Суджа" у Курській області в ніч на 21 березня. У Генштабі ЗСУ заперечили причетність до удару українських військових, однак Кремль безкомпромісно звинувачує в інциденті саме українську сторону.

Так, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що заперечення Україною підриву станції "демонструє, наскільки можна вірити і довіряти" українським чиновникам.

Речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова запитала, як Сполучені Штати будуть "керувати" Україною, з огляду на ймовірне порушення Києвом мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури - механізму, який ще має бути остаточно укладений і впроваджений.

"Коментарі Пєскова та Захарової є спробою відродити наратив про те, що Україна є агресором у цій війні, що вона діє лише під керівництвом або тиском Заходу, а також що війна - екзистенційний ризик для Росії, на який Москва повинна відповісти", - вважають у ISW.

Зрив співпраці України зі США

Аналітики Інституту також зазначають, що Кремль відродив наративи, що звинувачують ЗСУ в атаках на російські атомні електростанції та скоєнні воєнних злочинів проти цивільних росіян, щоб підірвати довіру до України і посилити вигадану екзистенційну загрозу для внутрішньої аудиторії.

Підтвердженням цьому є той факт, що 21 березня Слідчий комітет РФ оприлюднив резюме поточних кримінальних розслідувань, справ та вироків, винесених українським солдатам і високопоставленим командирам за начебто нанесення ударів по Курській атомній електростанції (АЕС) і цивільному населенню.

"ISW оцінював, що Кремль готується активізувати наративи зі звинуваченням українських військ у воєнних злочинах в Курській області. Це потрібно для дискредитації українських військових, підриву підтримки України з боку Заходу, а також зриву або затягування переговорів щодо пропозицій про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті.

В Інституті зазначили, що впродовж усієї масштабної війни, Кремль послідовно просував зазначені наративи, намагаючись відволікти увагу від дій Росії.

Аналітики нагадали, що російські війська скоїли численні військові злочини на полі бою та на тимчасово окупованих територіях України, мілітаризували і поставили під загрозу катастрофи Запорізьку АЕС. У звіті також нагадали, що 14 лютого російський безпілотник дальнього радіусу дії "Шахед" пошкодив укриття над зруйнованим реактором №4 Чорнобильської АЕС.

З огляду на ці факти, в ISW переконані, що Кремль може спробувати використати свої наративи, які неправдиво зображують Україну як таку, що нерозважливо ставить під загрозу російські атомні елестростанції та є небезпечним оператором ЗАЕС.

"Це потрібно для погіршення американсько-українських двосторонніх переговорів, з огляду на нещодавні офіційні заяви Вашингтона та України про можливу участь США в українській енергетичній інфраструктурі, включно з окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією", - йдеться у звіті ISW.