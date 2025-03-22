Россия пытается сорвать мирные переговоры и перессорить Украину с США, - ISW

Кремль пытается сорвать мирные переговоры с Украиной и оправдать необходимость продолжения войны, а также ухудшить отношения Украины с США в сфере атомной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские чиновники используют нарративы о боевых действиях и удары ВСУ по территории России, чтобы оправдать отказ от мирных переговоров с Украиной и продолжение войны для внутренней аудитории.

В качестве примера, в отчете привели обстрел газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области в ночь на 21 марта. В Генштабе ВСУ отрицали причастность к удару со стороны украинских военных, однако Кремль бескомпромиссно обвиняет в инциденте именно украинскую сторону.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отрицание Украиной подрыва станции "демонстрирует, насколько можно верить и доверять" украинским чиновникам.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова спросила, как Соединенные Штаты будут "управлять" Украиной, с учетом вероятного нарушения Киевом моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры - механизма, который еще должен быть окончательно заключен и внедрен.

"Комментарии Пескова и Захаровой являются попыткой возродить нарратив о том, что Украина является агрессором в этой войне, что она действует только под руководством или давлением Запада, а также что война - экзистенциальный риск для России, на который Москва должна ответить", - считают в ISW.

Срыв сотрудничества Украины с США

Аналитики Института также отмечают, что Кремль возродил нарративы, обвиняющие ВСУ в атаках на российские атомные электростанции и совершении военных преступлений против гражданских россиян, чтобы подорвать доверие к Украине и усилить вымышленную экзистенциальную угрозу для внутренней аудитории.

Подтверждением этому является тот факт, что 21 марта Следственный комитет РФ обнародовал резюме текущих уголовных расследований, дел и приговоров, вынесенных украинским солдатам и высокопоставленным командирам за якобы нанесение ударов по Курской атомной электростанции (АЭС) и гражданскому населению.

"ISW оценивал, что Кремль готовится активизировать нарративы с обвинением украинских войск в военных преступлениях в Курской области. Это нужно для дискредитации украинских военных, подрыва поддержки Украины со стороны Запада, а также срыва или затягивания переговоров по предложениям о временном прекращении огня", - говорится в отчете.

В Институте отметили, что на протяжении всей масштабной войны, Кремль последовательно продвигал указанные нарративы, пытаясь отвлечь внимание от действий России.

Аналитики напомнили, что российские войска совершили многочисленные военные преступления на поле боя и на временно оккупированных территориях Украины, милитаризировали и поставили под угрозу катастрофы Запорожскую АЭС. В отчете также напомнили, что 14 февраля российский беспилотник дальнего радиуса действия "Шахед" повредил укрытие над разрушенным реактором №4 Чернобыльской АЭС.

С учетом этих фактов, в ISW убеждены, что Кремль может попытаться использовать свои нарративы, которые ложно изображают Украину как такую, которая безрассудно ставит под угрозу российские атомные элестростанции и является опасным оператором ЗАЭС.

"Это нужно для ухудшения американо-украинских двусторонних переговоров, учитывая недавние официальные заявления Вашингтона и Украины о возможном участии США в украинской энергетической инфраструктуре, включая оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию", - говорится в отчете ISW.