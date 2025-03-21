ГВС "Суджа" зазнала ударів, повідомляють про потужну пожежу після вибухів

На газовимірювальній станції (ГТС) "Суджа" в Курській області (РФ) пролунали вибухи у ніч проти 21 березня. Після цього на об'єкті спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росмедіа та Telegram-канали.

Мережею інтернет стали ширитися кадри вночі із, як стверджується, палаючою ГВС "Суджа" начебто після атаки.

Також на російських ресурсах стверджують, що вогняний стовп, що з'явився внаслідок ударів по об'єкту, можна побачити на кордоні Курської та Сумської областей.

Йдеться про газову станцію "Суджа", через яку раніше Росія (оператор "Газпром") експортувала газ через Україну у країни Європи. Фактично це єдина точка входу в газотранспортну систему України, за якою російський газ транзитом постачається до Європи.

Нагадаємо, що українська сторона припинила прийом російського газу через свою територію.

Тут також варто зазначити, що після початку операції Сил оборони України в Курській області у серпні минулого року РФ втратила контроль над даною газовимірювальною станцією.

Додамо, сам об'єкт розташований за кількасот метрів від однойменного пункту пропуску на російсько-українському кордоні.

Як стверджують російські пропагандистські Телеграм-канали Mash та Baza, начебто атаку на ГВС "Суджа" здійснила Україна.

Також зазначимо, що офіційних заяв російської сторони щодо ситуації на ГВС "Суджа" поки немає.