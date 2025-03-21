Газовимірювальну станцію "Суджа" обстріляли росіяни, щоб звинуватити Україну, - Генштаб

Російські війська обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області. Окупанти звинуватили у цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні", - йдеться у повідомленні.

Генштаб наголошує, що станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

За даними ЗСУ, напередодні ворог обстріляв ГВС "Суджа" з артилерії.

У Генштабі заявили, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", - додали в Генштабі ЗСУ.