Газовимірювальну станцію "Суджа" обстріляли росіяни, щоб звинуватити Україну, - Генштаб
Російські війська обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області. Окупанти звинуватили у цьому Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні", - йдеться у повідомленні.
Генштаб наголошує, що станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.
За даними ЗСУ, напередодні ворог обстріляв ГВС "Суджа" з артилерії.
У Генштабі заявили, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.
"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", - додали в Генштабі ЗСУ.
Пожежа на станції у Суджі
Нагадаємо, в ніч на 21 березня з'явилася інформація, що на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області почалася масштабна пожежа. У мережі заявили про обстріл станції, а російські пабліки звинуватили Україну.
Вогонь з території станції бачили у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.
Варто зазначити, що через станцію у Суджі здійснювався транзит російського газу через територію України. Втім, з 1 січня 2025 року транзит офіційно припинився, Україна відмовилася продовжувати угоду.
ГВС "Суджа" знаходилася під контролем України з літа 2024 року, коли Сили оборони розпочали операцію у Курській області.
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