Нова угода Трампа? Навіщо США контроль над ЗАЕС України і чи можливо це

Ідея про передачу в управління США української ЗАЕС або навіть усіх атомних станцій викликала чимало запитань як в Україні, так і на Заході. Наскільки реальний і чи розумний такий крок - у матеріалі спеціального кореспондента РБК-Україна Юрія Дощатова.

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США запропонували Україні розглянути питання про передачу Запорізької атомної електростанції під контроль Вашингтона. Не вдаючись у деталі, спікери Білого дому дали зрозуміти, що такий варіант може влаштувати російську сторону під час переговорів про завершення війни. Але навряд чи це можливо, якщо Росія залишиться в окупованому Енергодарі Запорізької області, про що чітко сказав президент Володимир Зеленський.

Коментарі з приводу можливих варіантів участі США в її відновленні на сьогоднішній день ні в уряді, ні в "Енергоатомі" не дають. За інформацією джерел РБК-Україна, це питання поки що ніяк не опрацьовувалося ні в односторонньому, ні у двосторонньому форматах.

"У мене взагалі таке враження, що це був експромт з боку США", - сказав один зі співрозмовників. Володимир Зеленський також підтвердив, що жодних переговорів про передачу АЕС зі США не проводили. "Якби були переговори, я б вам би сказав", - зазначив глава держави.

ЗАЕС для США: звідки з'явилася ідея

Про можливість допомогти в експлуатації атомних електростанцій заявив президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським. І найкращим варіантом допомоги може бути "американське володіння об'єктами", повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. "Американська власність на ці станції стала б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою для української енергетичної інфраструктури", - додала вона.

Раніше, повідомили виданню джерела, обізнані з ситуацією, питання ЗАЕС порушували на переговорах США і РФ. США нібито пропонували повернути станцію Україні разом із 20-кілометровою окупованою зоною, але росіяни відмовилися. Тоді Штати вирішили, що передача станції їм (під управління або володіння) стане додатковим аргументом для росіян.

За інформацією Reuters, у США є план, за яким Росія буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності. До того ж РФ доведеться звільнити окуповану територію, зокрема Енергодар, для забезпечення роботи ЗАЕС.

Наразі, з огляду на заяву Левітт, США вже говорить не тільки про ЗАЕС, а про всі АЕС України, яких, крім закритої Чорнобильської, чотири: Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Але президент США в розмові зробив акцент саме на ЗАЕС. Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС, зазначив Зеленський. І саме на таку пропозицію він дав принципову згоду.

"Так, можна модернізувати, вкладати гроші. Я сказав, що ми готові про це з вами говорити, але йдеться виключно про одну станцію, яка перебуває під тимчасовою окупацією Росії", - сказав Зеленський.

Чи можуть передати США всі АЕС України

Передавати США всі атомні станції Україна навряд чи погодиться, сказало виданню джерело, знайоме з попередніми оцінками української влади пропозицій США. Пізніше Зеленський підтвердив, що такого не буде.

"Усі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Це в нас не приватна власність. І та, що в окупованій Запорізькій області, у місті Енергодар (Запорізька АЕС - ред.), вона також належить українській державі", - заявив Зеленський 20 березня.

Він додав, що ЗАЕС працювати ні на кого не буде, якщо вона не буде українською. "Якщо хочуть інвестувати (США - ред.), модернізувати, це питання інше. Це питання відкрите, ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", - підкреслив президент.

Передача комусь у власність або навіть в управління АЕС, які виробляють більшу частину електроенергії для країни і є базовою генерацією, є досить ризикованою.

Насамперед, ці ризики стосуються забезпеченням країни електроенергією за прийнятними цінами. Якщо АЕС виходять із держвласності, робити це буде практично неможливо. Другий момент - можливість управління потужностями в ручному режимі в екстрених ситуацій, особливо під час війни. І третій - втрачати контроль держави над атомною сферою досить ризиковано з погляду безпеки загалом.

Що ж стосується окремо взятої станції - ЗАЕС, то теоретично її відновленням цілком може зайнятися США. Станція на сьогоднішній день вже четвертий рік перебуває під контролем росіян і запуск її в експлуатацію вимагає значних фінансових і технічних витрат. Для цього потрібно щонайменше два роки. За оптимістичним сценарієм, за цей період можна буде підготувати до запуску два реактори станції.

"Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити - факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може, два з половиною. Те, що кажуть атомні фахівці", - заявив Зеленський журналістам.

Він зазначив, що ЗАЕС потрібна і для України, і для людей, і для Європи, щоб приєднатися до європейської електромережі. Водночас окупанти створили проблему для її роботи.

ЗАЕС перебуває під контролем росіян уже четвертий рік (фото: Getty images)

Але у США не відступають і продовжують наполягати на передачі ЗАЕС. У Міністерстві енергетики США вже підтвердили, що можу взяти на себе управління українськими атомними електростанціями.

Крім того, США хочуть включити ЗАЕС в угоду про корисні копалини, пише Politico. Для їх видобутку потрібно багато електроенергії, яку і зможе забезпечити АЕС.

Три умови для угоди

Енергетичні експерти поки що не бачать ні сенсу, ні можливості передачі ЗАЕС Штатам. Але якщо буде знайдено прийнятний для України і США механізм, то в принципі такий варіант може бути корисним. "Якщо механізм буде розроблено, то це єдиний спосіб повернути станцію в енергосистему України в цілості й схоронності. У будь-якому іншому випадку росіяни зроблять все, щоб привести її в непридатний стан", - сказав директор центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що росіянам немає економічного сенсу використовувати ЗАЕС. Щоб підключити її до своєї системи, їм потрібно буде будувати додаткові лінії електропередач, оскільки станція будувалася для забезпечення електроенергією правого берега Дніпра. Але навіть якщо РФ вирішить з'єднати її зі своєю системою, то навряд чи Україна дозволить це зробити, маючи потужний військовий потенціал.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що пропозицію США може бути прийнято при виконанні деяких умов. Перша - ЗАЕС має бути під повним юридичним і фактичним контролем України.

Зараз об'єкти атомної енергетики згідно із законом не можуть бути приватизовані, і для виведення їх із держвласності потрібно вносити зміни до законодавства.

Представники компаній США або члени їхнього уряду можуть увійти до Наглядової ради оператора з управління ЗАЕС. Друге - всі російські війська мають бути виведені зі станції та прилеглих територій. Третє - щоб ЗАЕС не могла передавати електроенергію на окуповані території.