Росія намагається скористатися дизельною угодою з США, але є нюанс, - ISW

Російська влада намагається заспокоїти населення РФ після новин про дизельну угоду зі США. Чиновники запевняють росіян, що дефіциту пального не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що пілся появи новин про дизельну угоду між Вашингтоном та Москвою російські чиновники намагаються заспокоїти росіян: вона, мовляв, не викличе внутрішнього дефіциту палива.
Зокрема, віце-прем'єр-міністр та міністр економіки Росії Олександр Новак 12 жовтня заявив, що експорт російського дизельного палива до США за новою угодою не порушить ситуацію на внутрішньому ринку палива в РФ.
Ця заява, на думку аналітиків, покликана зменшити занепокоєння росіян щодо потенційного майбутнього дефіциту дизельного палива та пов'язане з ним невдоволення громадськості після місяців дефіциту по всій Росії протягом літа 2026 року.
13 жовтня Новак провів зустріч з міністерством енергетики Росії, міністерством транспорту та нафтовими компаніями щодо ситуації на російському ринку палива та доручив відповідним установам і паливним компаніям активізувати додаткові заходи для забезпечення достатніх регіональних поставок палива та реагування на коливання цін на нього.
Росія останніми місяцями страждає від гострого дефіциту палива, що спричинило невдоволення громадськості по всій країні, і Кремль, ймовірно, намагається превентивно заспокоїти побоювання щодо потенційних наслідків угоди про паливо зі США.
Однак як припустили у ISW, Росія, ймовірно, надасть пріоритет виконанню своєї угоди про дизельне паливо зі США, а не забезпеченню стабільності внутрішнього ринку палива в РФ, оскільки Кремль сподівається використати угоду про дизельне паливо для просування своїх інтересів у війні в Україні.
Росіяни, схоже, це також чудово розуміють. Своє обурення намірами Кремля продавати дизпаливо США на тлі дефіциту всередині країни вони висловлюють у відео, які все більше з'являються у соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно Мінфін США дозволив постачання російського дизелю - з нього зняли санкції до 7 квітня 2027 року.
Росія поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального. Мінфін США видав тимчасову ліцензію, яка дозволить РФ розпочати поставки.
Росія розраховує до кінця року відновити експорт дизельного пального до 3-3,5 млн тонн на місяць. У Москві заявляють, що це дозволить повернутися до докризових показників та перевищити анонсовані раніше цифри.
Водночас нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України по російських НПЗ, а не війна на Близькому Сході.
Зазначимо, за останні тижні Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити бити по інфраструктурі РФ, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизелю.
Україна вважає дизельну угоду США з Росією нечесною і порівнює її з торішнім самітом на Алясці. Україна підтримала б послаблення санкцій для РФ лише в обмін на енергетичне перемир'я.
За даними джерела РБК-Україна, Україна продовжуватиме бити по російських НПЗ, якщо сторони не домовляться про енергетичне перемир'я.
Варто зазначити, що спроба Трампа збити ціни на пальне перед виборами за допомогою "дизельної угоди" з Москвою грає на руку Кремлю.
Росія використовує паливну кризу, щоб спровокувати конфлікт між США та Україною і змусити Київ припинити удари по російських НПЗ.