Россия пытается воспользоваться дизельным соглашением с США, но есть нюанс, - ISW

Аналитики отмечают, что после появления новостей о дизельном соглашении между Вашингтоном и Москвой российские чиновники пытаются успокоить россиян: она, мол, не вызовет внутреннего дефицита топлива.

В частности, вице-премьер-министр и министр экономики России Александр Новак 12 октября заявил, что экспорт российского дизельного топлива в США по новому соглашению не нарушит ситуацию на внутреннем рынке топлива в РФ.

Это заявление, по мнению аналитиков, призвано уменьшить беспокойство россиян по поводу потенциального будущего дефицита дизельного топлива и связанное с ним недовольство общественности после месяцев дефицита по всей России в течение лета 2026 года.

13 октября Новак провел встречу с министерством энергетики России, министерством транспорта и нефтяными компаниями по ситуации на российском рынке топлива и поручил соответствующим учреждениям и топливным компаниям активизировать дополнительные меры по обеспечению достаточных региональных поставок топлива и реагирования на колебания цен на него.

Россия в последние месяцы страдает острым дефицитом топлива, что повлекло за собой недовольство общественности по всей стране, и Кремль, вероятно, пытается превентивно успокоить опасения относительно потенциальных последствий соглашения о топливе с США.

Однако, как предположили в ISW, Россия, вероятно, предоставит приоритет выполнению своего соглашения о дизельном топливе из США, а не обеспечению стабильности внутреннего рынка топлива в РФ, поскольку Кремль надеется использовать соглашение о дизельном топливе для продвижения своих интересов в войне в Украине.

Россияне, похоже, это тоже прекрасно понимают. Свое возмущение намерениями Кремля продавать дизтопливо США на фоне дефицита внутри страны, они выражают в видео, которые все больше появляются в соцсетях.