Росія намагається переконати Захід у неминучості перемоги над Україною, - ISW

Військове керівництво Росії подає недостовірні дані про успіхи своєї армії на фронті. Таким чином Кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною, хоча насправді це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, Кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, демонструючи військову міць на полі бою, щоб вплинути на точку зору Заходу і помилково позиціонувати російську перемогу, як неминучу.

В якості прикладу, аналітики навели цитати начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова. 30 серпня він заявив, що російські війська з березня 2025 року захопили 3500 км2 території та 149 населених пунктів.

Генерал стверджував, що з березня лише на півночі Сумської області російські сили захопили 210 км2 і 13 населених пунктів, а російські війська контролюють 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.

Крім того, за словами Герасимова, з березня 2025 року армія РФ захопила близько 50% Куп’янська і 10 населених пунктів на Лиманському напрямку: Мирне, Катеринівка, Новомихайлівка, Нове, Липове, Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина, Колодязі та Середнє.

Генерал також зазначив, що з березня 2025 року російські війська захопили п’ять населених пунктів у напрямку Великомихайлівки Дніпропетровської області: Малівка, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе та Запорізьке.

Умисно завищені дані

Аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що Валерій Герасимов істотно перебільшує дані про успіхи армії РФ на фронті.

За інформацією експертів, російські війська з 1 березня 2025 року захопили лише близько 2346 км2 української території та 130 населених пунктів. Отже, російський генерал суттєво завищує російські здобутки приблизно на 1200 км2 і 19 населених пунктів.

В ISW також зазначили, що російські війська захопили 212 км2 на півночі Сумської області, але контролюють лише дев’ять населених пунктів у цьому районі. При цьому війська РФ захопили приблизно 99,7% Луганської, 76,7% Донецької, 73,2% Херсонської та 73% Запорізької областей.

Крім того, за даними експертів, російська армія захопила лише 6,3% Куп’янська та не контролює повністю населені пункти Мирне, Новомихайлівка, Рідкодуб, Греківка, Колодязі, Середнє, Вороне, Січневе або Комишуваха.

В Інституті звернули увагу на той факт, що Герасимов - не єдиний високопоставлений російський військовий, який останніми днями робить гучні заяви про просування російських військ.

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов 29 серпня стверджував, що російські війська начебто захоплюють по 600-700 км2 на місяць. Однак за даними експертів, у червні, липні та серпні 2025 року, російські війська просувалися лише на 440-500 км2 на місяць.

Аналітики припускають, що ці заяви російських посадовців свідчать про спробу керівництва Росії вплинути на ухвалення рішень на Заході, створюючи хибне враження, що наступ російської армії та перемога є неминучими.

Зокрема, у Кремлі, очевидно, намагаються використати велику кількість даних для створення хибного враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою.

"Москва намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх військових цілей, і тому Україна має піти на поступки російським вимогам, а Захід відповідно припинити її підтримку, - вважають в Інституті вивчення війни.

Колосальні втрати РФ

У звіті ISW також зазначається, що наведення Кремлем статистики територіальних здобутків, не враховує суттєвих втрат, яких зазнає російська армія, а також поступовий і повільний характер просування - створюючи неповну картину ефективності РФ на полі бою.

За даними російського Реєстру спадкових справ (РНС), наведеними російськими опозиційними виданнями Meduza і Mediazona, у 2024 році загинуло щонайменше 93 тисячі російських військовослужбовців, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році (близько 50 тисяч).

Видання використали прогностичну модель для оцінки та підрахували, що від початку 2025 року загинули щонайменше 56 тисяч військових РФ.

Водночас, у ЗМІ зазначили, що дані РНС є недосконалими для визначення російських втрат, оскільки родичі загиблих мають щонайменше 180 днів для відкриття спадкової справи для загиблих або зниклих безвісти російських військовослужбовців. Тому дані за останні пів року (з приблизно лютого 2025 року) є критично неповними.

Meduza і Mediazona також повідомили, що до середини 2025 року, кількість спадкових справ зросла до 2000 на тиждень.

За даними ЗМІ, у другій половині 2024 року відбулося різке зростання кількості судових справ у Росії щодо визнання зниклих безвісти особами, що загинули. Зокрема, маються на увазі зниклі безвісти російські військовослужбовці, яких суд визнав загиблими у бою.

Російські видання встановили, що з середини 2024 року в Реєстрі спадкових справ зросла кількість справ про зниклих безвісти лише серед чоловіків, а не жінок. За висновками видань, це явище може пояснюватися лише зростанням рівня смертності на війні.

Невиправданий повзучий наступ

В Інституті також зазначили, що російські війська зазнають особливо великих втрат із зими 2024 року, і вони відбуваються за непропорційно незначних територіальних здобутків.

"ISW і далі оцінює, що такі високі втрати для Росії є нестійкими у середньо- та довгостроковій перспективі. Просування Росії протягом багатьох місяців залишається здебільшого поступовим і повзучим, а темп наступу надзвичайно повільний за мірками сучасної механізованої війни", - йдеться у звіті.

Експерти зазначили, що російські війська використовують легкі моторизовані транспортні засоби (багі, квадроцикли і мотоцикли) і тактику проникнення для просування на фронті, але швидкість їх просування досі не перевищує темпу пішого руху.

Крім того, за словами аналітиків, російські сили також не змогли закріпити та використати свої прориви, зокрема нещодавнє проникнення на схід та північний схід від міста Добропілля в Донецькій області.

В ISW підкреслили, що будь-яка оцінка бойової ефективності та сили російської армії на полі бою, має враховувати як темп просування, так і втрати для досягнення цих здобутків.

На думку експертів, оприлюднення Кремлем, ймовірно, завищеної статистики територіальних досягнень без критичного контексту втрат заради таких досягнень, імовірно, є спробою маніпулювати уявленнями про військову ефективність російської армії.

"Це також спроба підкріпити давню кремлівську тезу про те, що перемога Росії на полі бою неминуча. Хоча насправді, це не так", - зазначили в Інституті вивчення війни.