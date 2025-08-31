Россия пытается убедить Запад в неизбежности победы над Украиной, - ISW

Военное руководство России подает недостоверные данные об успехах своей армии на фронте. Таким образом Кремль пытается убедить страны Запада в неизбежной победе над Украиной, хотя на самом деле это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, Кремль запустил скоординированную информационную кампанию, демонстрируя военную мощь на поле боя, чтобы повлиять на точку зрения Запада и ошибочно позиционировать неотвратимость российской победы.

В качестве примера, аналитики привели цитаты начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. 30 августа он заявил, что российские войска с марта 2025 года захватили 3500 км2 территории и 149 населенных пунктов.

Генерал отметил, что с марта только на севере Сумской области российские силы захватили 210 км2 и 13 населенных пунктов, а российские войска контролируют 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей.

Кроме того, по словам Герасимова, с марта 2025 года армия РФ захватила около 50% Купянска и 10 населенных пунктов на Лиманском направлении: Мирное, Екатериновку, Новомихайловку, Новое, Липовое, Редкодуб, Грековку, Зеленую Долину, Колодези и Среднее.

Генерал также отметил, что с марта 2025 года российские войска захватили пять населенных пунктов в направлении Великомихайловки Днепропетровской области: Маловка, Новогеоргиевка, Вороное, Сичневое и Запорожское.

Умышленно завышенные данные

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что Валерий Герасимов существенно преувеличивает данные об успехах армии РФ на фронте.

Согласно информации экспертов, российские войска с 1 марта 2025 года захватили лишь около 2346 км2 украинской территории и 130 населенных пунктов. То есть, российский генерал существенно завышает российские достижения примерно на 1200 км2 и 19 населенных пунктов.

В ISW также сообщили, что на самом деле, российские войска захватили 212 км2 на севере Сумской области, но контролируют только девять населенных пунктов в этом районе. При этом войска РФ захватили примерно 99,7% Луганской, 76,7% Донецкой, 73,2% Херсонской и 73% Запорожской областей.

Кроме того, по данным экспертов, российская армия захватила лишь 6,3% Купянска и не контролирует полностью населенные пункты Мирное, Новомихайловка, Редкодуб, Грековка, Колодязи, Среднее, Вороное, Сичневое или Камышеваха.

В Институте обратили внимание на тот факт, что Герасимов - не единственный высокопоставленный российский военный, который в последние дни делает громкие заявления о продвижении российских войск.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 29 августа утверждал, что российские войска якобы захватывают по 600-700 км2 в месяц. Однако, по данным экспертов, в июне, июле и августе 2025 года, российские войска продвигались лишь на 440-500 км2 в месяц.

Аналитики предполагают, что эти заявления российских чиновников свидетельствуют о попытке руководства России повлиять на принятие решений на Западе, создавая ложное впечатление, что наступление российской армии и победа неизбежны.

В частности, в Кремле, очевидно, пытаются использовать большое количество данных для создания ложного впечатления, что российские войска быстро продвигаются на поле боя.

"Москва пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей, и поэтому Украина должна пойти на уступки российским требованиям, а Запад соответственно прекратить ее поддержку, - считают в Институте изучения войны.

Колоссальные потери РФ

В отчете ISW также отмечается, что приведение Кремлем статистики территориальных достижений, не учитывает существенных потерь, которые несет российская армия, а также постепенный и медленный характер продвижения - создавая неполную картину эффективности РФ на поле боя.

По данным российского Реестра наследственных дел (РНС), приведенных оппозиционными изданиями Meduza и Mediazona, в 2024 году погибло не менее 93 тысяч российских военнослужащих, что почти вдвое больше, чем в 2023 году (около 50 тысяч).

Издания использовали прогностическую модель для оценки и подсчитали, что с начала 2025 года погибли по меньшей мере 56 тысяч военных РФ.

В то же время, в СМИ отметили, что данные РНС несовершенны для определения российских потерь, поскольку родственники погибших имеют как минимум 180 дней для открытия наследственного дела для погибших или пропавших без вести российских военнослужащих. Поэтому данные за последние полгода (с примерно февраля 2025 года) являются критически неполными.

Meduza и Mediazona также сообщили, что к середине 2025 года, количество наследственных дел возросло до 2000 в неделю.

По данным СМИ, во второй половине 2024 года был зафиксирован стремительный рост количества судебных дел в России о признании пропавших без вести погибшими. В частности, имеются в виду пропавшие без вести российские военнослужащие, которых суд признал погибшими в бою.

Российские издания установили, что с середины 2024 года в Реестре наследственных дел возросло количество дел о пропавших без вести только среди мужчин, а не женщин. По выводам изданий, это явление может объясняться только ростом уровня смертности на войне.

Неоправданное ползучее наступление

В Институте также отметили, что российские войска несут особенно большие потери с зимы 2024 года, и они происходят при непропорционально незначительных территориальных достижениях.

"ISW в дальнейшем продолжает оценивать, что настолько высокие потери для России неустойчивы в средне- и долгосрочной перспективе. Продвижение России в течение многих месяцев остается в основном постепенным и ползучим, а темп наступления чрезвычайно медленный по меркам современной механизированной войны", - говорится в отчете.

Эксперты отметили, что российские войска используют легкие моторизованные транспортные средства (багги, квадроциклы и мотоциклы) и тактику проникновения для продвижения на фронте, однако скорость их продвижения до сих пор не превышает темпа пешего движения.

Кроме того, по словам аналитиков, российские силы также не смогли закрепить и использовать свои прорывы, в частности недавнее проникновение на восток и северо-восток от города Доброполье в Донецкой области.

В ISW подчеркнули, что любая оценка боевой эффективности и силы российской армии на поле боя, должна учитывать как темп продвижения, так и потери для достижения этих достижений.

По мнению экспертов, обнародование Кремлем вероятно завышенной статистики территориальных достижений без критического контекста потерь ради таких достижений, вероятно, является попыткой манипулировать представлениями о военной эффективности российской армии.

"Это также попытка подкрепить давний кремлевский тезис о том, что победа России на поле боя неизбежна. Хотя на самом деле, это не так", - отметили в Институте изучения войны.