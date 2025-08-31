За добу на фронті майже 140 боїв: Покровський напрямок найгарячіший, - Генштаб

Станом на 22:00, 30 серпня, на фронті від початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосувавши три ракети та 96 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3192 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм. Загарбники без успіху намагався просуватися у районі населеного пункту Ступочки

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Наші воїни зупинили 10 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 - безповоротно. Також знищено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

Чотири рази атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.