Українські воїни звільнили село Мирне біля Куп'янська (карта)
Українські війська звільнили село Мирне поблизу Куп'янська Харківської області. Ця ділянка дозволяє впливати на трасу до міста.
Це в коментарі РБК-Україна підтвердив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Дніпро" Віктор Трегубов.
"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули", - зазначив Трегубов.
Варто зазначити, аналітичний сервіс DeepState 29 серпня повідомив, що Мирне було звільнене від російських окупантів. Населений пункт був позначений відповідним кольором на карті.
Фото: Мирне на карті бойових дій (скриншот DeepState)
Як відомо, з позицій у Мирному росіяни могли контролювати трасу на Куп'янськ. Тепер ці позиції повернулися під контроль Сил оборони України.
Раніше начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич пояснював, що Мирне та Куп'янськ розташовані поруч та вливаються один в інший.
Ситуація на фронті
Варто зазначити, що від початку доби на фронті зафіксували не менше 104 бойових зіткнення. На Куп'янському напрямку росіяни шість разів намагалися атакувати українських захисників.
Найбільш активним напрямком фронту залишається Покровський, Лиманський та Новопавлівський.
Нагадаємо, що Добропілля залишається однією з "найгарячіших" точок на карті бойових дій. За словами речника ОСУВ "Дніпро", російські підрозділи у районі Добропілля потрапили в оточення, а так звані "клешні" українським військовим вдалося відрізати.