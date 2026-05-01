Росія не може наступати в дельті Дніпра Херсонської області: "АТЕШ" дізналося причину

07:30 01.05.2026 Пт
У командуванні РФ приховують справжню причину, що відбувається з їхньою технікою
aimg Едуард Ткач
Росія не може наступати в дельті Дніпра Херсонської області: "АТЕШ" дізналося причину

Російські окупанти не можуть наступати в дельті Дніпра на Херсонщині. Причиною тому стала критична нестача катерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Агент цього руху зі складу підрозділів 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії розповів про зростаючу кризу з плавзасобами в окупантів.

За його словами, на островах дельти Дніпра біля Херсона швидкісних катерів майже не залишилося, оскільки українські дрони регулярно вибивають їх один за одним. Водночас поповнення катерами немає.

"Командування робить вигляд, що все під контролем. На ділі - катерів майже не залишилося, кожен вихід на воду тепер лотерея", - повідомило джерело.

Як пояснює "АТЕШ", острови відрізані. Таким чином, перекидання особового складу і боєприпасів через протоки перетворилося на щоденний ризик без страховки - немає ні прикриття, ні резерву.

"Ротація буксує, постачання зривається. Ті, хто застряг на позиціях, чекають зміни тижнями. Частина вцілілих катерів виходить з ладу з причин, які командування вважає за краще не афішувати, - списують на знос і погане обслуговування", - йдеться в публікації.

Резюмуючи в партизанському русі додали, що більше інформації передали Силам оборони України.

Наступ РФ

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на захмарні втрати на фронті, Росія готує розширення мобілізації та нові наступальні операції.

Також ми писали, що за словами командувача Нацгвардії України Олександра Півненка, Росія зможе підтримувати нинішню інтенсивність війни ще щонайменше рік-два. Однак додав, що її можливості для масштабного наступу залишаються обмеженими.

Невідомі дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і морський порт, виникла пожежа
Невідомі дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і морський порт, виникла пожежа
