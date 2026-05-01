Россия не может наступать в дельте Днепра Херсонской области: "АТЕШ" узнало причину

07:30 01.05.2026 Пт
В командовании РФ скрывают истинную причину, что происходит с их техникой
aimg Эдуард Ткач
Россия не может наступать в дельте Днепра Херсонской области: "АТЕШ" узнало причину Фото: переброска войск РФ и боеприпасов ежедневно под угрозой (Getty Images)

Российские оккупанты не могут наступать в дельте Днепра на Херсонщине. Причиной тому стала критическая нехватка катеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

Агент этого движения из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии рассказал о нарастающем кризисе с плавсредствами у оккупантов.

По его словам, на островах дельты Днепра возле Херсона скоростных катеров почти не осталось, так как украинские дроны регулярно выбивают их один за другим. В то же время пополнения катерами нет.

"Командование делает вид, что все под контролем. На деле - катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея", - сообщил источник.

Как поясняет "АТЕШ", острова отрезаны. Таким образом, переброска личного состава и боеприпасов через протоки превратилась в ежедневный риск без страховки - нет ни прикрытия, ни резерва.

"Ротация буксует, снабжение срывается. Те, кто застрял на позициях, ждут смены неделями. Часть уцелевших катеров выходит из строя по причинам, которые командование предпочитает не афишировать — списывают на износ и плохое обслуживание", - говорится в публикации.

Резюмируя в партизанском движении добавили, что больше информации передали Силам обороны Украины.

Наступление РФ

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на заоблачные потери на фронте, Россия готовит расширение мобилизации и новые наступательные операции.

Также мы писали, что по словам командующего Нацгвардии Украины Александра Пивненко, Россия сможет поддерживать нынешнюю интенсивность войны еще как минимум год-два. Однако добавил, что ее возможности для масштабного наступления остаются ограниченными.

