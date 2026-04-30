Україна може стати частиною щита НАТО у разі нападу РФ, - військовий експерт

08:50 30.04.2026 Чт
2 хв
Чи готове НАТО до нападу РФ на Балтію і яка роль України у разі бойових дій?
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
Україна може стати частиною щита НАТО у разі нападу РФ, - військовий експерт Фото: колишній голова апарату Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина Ніко Ланге (скриншот Youtube)

Якщо Росія нападе на країни Балтії, Україна може стати частиною спільного оборонного щита. І саме це має змусити Кремль відмовитися від агресії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній голова апарату Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина Ніко Ланге.

Читайте також: Допомогу у 400 мільйонів для України виділили "вже вчора", - заява Гегсета

НАТО готове не повністю

На думку Ланге, готовність Альянсу до можливого зіткнення з Росією залежить від конкретної країни.

"Країни Північної Європи та країни Балтії абсолютно готові. З іншого боку, багато інших країн Європи не хочуть цього", - зазначив він.

Окрема проблема - США. Без американської підтримки, за словами Ланге, реалізувати наявні плани захисту неможливо. А якщо Вашингтон виявиться ненадійним партнером, уся система дає збій.

Одне повідомлення для Москви

Вихід, на думку експерта, - змусити Кремль зрозуміти: напад на Балтію і напад на Україну - це одне й те саме.

"Що б ви не робили в Україні чи в країнах Балтії, вас переможуть. Ви не зможете виграти цю війну. І я думаю, що Україна є частиною цього повідомлення", - пояснив Ланге.

Для цього він пропонує двосторонні безпекові договори між Україною та країнами Балтії - поза рамками НАТО чи ЄС, але не всупереч їм.

Як це може працювати на практиці

Ланге вважає, що основою для такого зближення може стати вже наявний Київський безпековий пакт. На його базі можна розширити співпрацю:

  • проводити спільні військові навчання;
  • направляти війська для спільної підготовки;
  • ділитися досвідом і знаннями.

Паралельно, на його думку, потрібна інтеграція систем протиракетної та протиповітряної оборони України і східного флангу НАТО в єдину мережу.

Фото: військовий експерт Ніко Ланге про об'єднану систему ППО (інфографіка РБК-Україна)

"Україна допоможе східному флангу НАТО, а країни НАТО, завдяки своїм можливостям, допоможуть Україні", - підкреслив Ланге.

За його словами, це стосується і засобів перехоплення дронів - їх теж треба об'єднувати в єдину систему.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував, що Росія вже зараз формує інформаційне підґрунтя для можливого нападу на Балтію.

Кремль використовує присутність у Калінінградській області як привід звинувачувати НАТО в агресії - щоб заздалегідь виправдати власні дії.

Тим часом Євросоюз намагається конкретизувати статтю 42.7 - власний аналог натовської статті 5. Втім, наразі незрозуміло, хто і як має ініціювати допомогу союзнику в разі нападу.

