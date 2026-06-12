Окупанти РФ зливали у Telegram секретні дані та розкрили свої втрати

Військові російського 143-го полку понад рік публікували секретні документи та паролі у відкритій групі в Telegram. У мережу потрапили плани штурмів, дані про використання Starlink та ключі доступу до трансляцій з безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання ASTRA .

Група, яка була відкритою для всіх охочих, стала справжнім джерелом розвідданих для ЗСУ. Там щодня з’являлися посилання на наради командування через сервіс "Яндекс Телемост". Російські офіцери без жодних перевірок надсилали туди секретні розпорядження штабу 5-ї армії РФ.

Окупанти просто для всіх публікували критично важливу інформацію:

списки особового складу та таблиці комплексів відеоспостереження;

заявки на видачу боєприпасів;

логіни та паролі від внутрішніх систем;

ключі двофакторної аутентифікації для перегляду стрімів з БПЛА.

Це дозволяло стороннім особам бачити поле бою очима російських командирів у реальному часі. Група функціонувала у такому режимі близько року.

Що планували загарбники

Оприлюднені документи розкривають реальний стан справ у підрозділах ворога. Наприклад, у серпні 2025 року штаб 5-ї армії видав розпорядження за підписом полковників. У ньому зафіксували великі втрати штурмових груп.

Причина - погане постачання та низька ефективність роботів. Командування наказало терміново оснащувати автоматизовані візки терміналами Starlink. Від командирів вимагали регулярно доповідати про наявність цих пристроїв.

Окупанти намагалися заплутати ЗСУ за допомогою масштабних декорацій. У грудні 2025 року з'явився наказ про створення "липових" позицій на Времівському напрямку. Росіяни імітували пересування техніки, роботу польових кухонь та активність особового складу.

Штаб вимагав від солдатів робити спеціальні фото та відео. Ці кадри мали виглядати як прихована зйомка місцевих мешканців із проукраїнськими поглядами. Окупанти сподівалися, що ці матеріали потраплять до українських спецслужб як "доноси" патріотів.

У чаті також знайшли плани радіоігор та психологічних операцій. Були оприлюднені розпорядження начальника розвідки армії. Документи стосувалися розвідувальних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Як окупанти "прозріли"

Група перестала оновлюватися лише 4 травня. Наприкінці квітня адміністратори нарешті помітили, що до чату почали масово додаватися сторонні люди. Тільки після оприлюднення цієї інформації у ЗМІ в російських військах почалися масштабні перевірки.