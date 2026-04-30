Росія може воювати ще роки, але дійти до Києва їй не вдасться, - Півненко

20:21 30.04.2026 Чт
2 хв
Коли війна для Кремля втратить будь-який сенс
aimg Марія Науменко
Росія може воювати ще роки, але дійти до Києва їй не вдасться, - Півненко Фото: російські військові (Getty Images)

Росія зможе підтримувати нинішню інтенсивність війни ще щонайменше рік-два, однак її можливості для масштабного наступу залишаються обмеженими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександр Півненко виданню LB.

Читайте також: Українці очікують продовження війни ще на рік, але терпіння зменшується, - опитування

За його словами, Росія має значний мобілізаційний ресурс, який у поєднанні з авторитарною системою дозволяє поповнювати армію навіть за високих втрат.

"Що стосується саме людського ресурсу - ще рік-два зможуть навіть за таких втрат", - зазначив Півненко.

Водночас, він наголосив ворог не здатен сформувати достатні резерви для проведення масштабних операцій.

"Вони не можуть створити серйозні резерви, щоб, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безкінечні й інтенсивність війни шалена", - додав командувач Нацгвардії.

За оцінкою Півненка, зараз російські війська зосереджені на спробах просування на Донеччині, зокрема в районі Покровська та Костянтинівки, тоді як захоплення Слов’янська чи Краматорська залишається віддаленою перспективою.

Він також зауважив, що ефективність українських сил зростає, що ускладнює реалізацію планів противника.

"Ми створимо таку оборону і щільність кілзони, що для росіян війна втратить будь-який сенс. Жодного результату, окрім втрат, не буде. Ми показали, що за свою землю будемо воювати, і росіяни це розуміють", - підсумував командувач.

Водночас, за словами президента України Володимир Зеленський, Росія попри значні втрати на фронті готується до нових наступальних дій і розширення мобілізації.

За даними української розвідки, безповоротні втрати російських військ уже сягають близько 60% від загальних, однак це не зупиняє керівництво РФ від продовження війни.

