ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Російські "тролі" намагаються посварити Україну та Польщу, - Сікорський

15:40 10.07.2026 Пт
2 хв
Сварки та історичні протистояння завжди служили ворогу
aimg Сергій Козачук
Російські "тролі" намагаються посварити Україну та Польщу, - Сікорський Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російські спецслужби та інтернет-тролі активно намагаються спровокувати конфлікти та підігріти емоції навколо історичних трагедій у відносинах між Україною та Польщею.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Російський слід в історичних суперечках

За словами польського міністра, мільйони російських інтернет-тролів намагаються розпалити польсько-українські емоції, а кремлівські чиновники, зокрема заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв та директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ Марія Захарова, відверто заохочують до таких суперечок.

"Я пропоную нам розглянути це питання, бо з 17 століття суперечки, злочини та польсько-українські бої завжди служили нашому ворогу", - наголосив Сікорський.

Він додав, що націоналісти з обох сторін намагаються конкурувати один з одним задля короткострокового підвищення рейтингів. Однак це лише підриває спільний стратегічний інтерес, який полягає в протистоянні російському імперіалізму.

Потреба в євроінтеграції та примиренні

Сікорський підкреслив, що Україні більше потрібна Польща як під час війни з Росією, так і в процесі вступу до Європейського Союзу. Києву доведеться адаптуватися до європейських стандартів, як це свого часу робила Варшава.

Глава МЗС Польщі також згадав про роковини Волинської трагедії та різанини в Єдвабному, зазначивши, що кожна нація має перевірити свою совість, адже це є мірою зрілості та готовності до участі в європейській родині.

"Ювілеї повинні служити не для підвищення рівня підтримки, а радше для сприяння примиренню та гарантії того, що мы більше не вбиватимемо одне одного в майбутньому", - підсумував міністр.

Конфлікт у відносинах Києва та Варшави

Нагадаємо, останнім часом між Україною та Польщею виникла напруженість через історичні питання. Раніше стало відомо, що Польща виставила Україні умову під час закулісних переговорів щодо УПА.

Варшава очікує, що українська сторона знайде спосіб змінити указ президента України Володимира Зеленського, який присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Водночас польська сторона активно фіксує підривну діяльність Кремля, спрямовану проти європейських країн. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський попереджав, що Росія готує нові провокації та диверсії проти європейських держав.

Тоді він наголосив, що союзники намагаються зіграти на випередження та публічно розголошують плани Кремля, аби стримати Москву від подальших агресивних дій у Європі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сікорський Польща Україна Російська Федерація МЗС України
Новини
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників