Російські "тролі" намагаються посварити Україну та Польщу, - Сікорський

Російські спецслужби та інтернет-тролі активно намагаються спровокувати конфлікти та підігріти емоції навколо історичних трагедій у відносинах між Україною та Польщею.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Російський слід в історичних суперечках

За словами польського міністра, мільйони російських інтернет-тролів намагаються розпалити польсько-українські емоції, а кремлівські чиновники, зокрема заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв та директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ Марія Захарова, відверто заохочують до таких суперечок.

"Я пропоную нам розглянути це питання, бо з 17 століття суперечки, злочини та польсько-українські бої завжди служили нашому ворогу", - наголосив Сікорський.

Він додав, що націоналісти з обох сторін намагаються конкурувати один з одним задля короткострокового підвищення рейтингів. Однак це лише підриває спільний стратегічний інтерес, який полягає в протистоянні російському імперіалізму.

Потреба в євроінтеграції та примиренні

Сікорський підкреслив, що Україні більше потрібна Польща як під час війни з Росією, так і в процесі вступу до Європейського Союзу. Києву доведеться адаптуватися до європейських стандартів, як це свого часу робила Варшава.

Глава МЗС Польщі також згадав про роковини Волинської трагедії та різанини в Єдвабному, зазначивши, що кожна нація має перевірити свою совість, адже це є мірою зрілості та готовності до участі в європейській родині.

"Ювілеї повинні служити не для підвищення рівня підтримки, а радше для сприяння примиренню та гарантії того, що мы більше не вбиватимемо одне одного в майбутньому", - підсумував міністр.