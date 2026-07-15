Россия может готовить провокацию с украинскими дронами против страны НАТО, - МИД Польши

Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой использует украинские дроны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Сикорский во время визита в США подтвердил, что Польша ожидает подобную российскую провокацию, и добавил, что ключевую роль в ней могут сыграть украинские дроны.

"Путин даже сказал что-то подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение", - отметил министр.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к подобным действиям, "поскольку он в отчаянии и проигрывает".

"Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанции на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Владимиру Путину таково: мы знаем, что ты планируешь, не делай этого", - добавил Сикорский.