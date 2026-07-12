Росія щось готує проти Польщі, але сил для нападу не має, - Сікорський
Росія не має ресурсів для здійснення військового нападу на Польщу, а російський диктатор Володимир Путін остаточно зазнає поразки у війні проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero.
Загрози та готовність до провокацій
За словами польського міністра, Варшава серйозно ставиться до будь-яких російських погроз, оскільки Росія протягом історії неодноразово вдиралася на територію Польщі. Проте наразі Кремль обмежений у своїх військових можливостях через затяжну війну.
"Ми вже близько п'ятисот років думаємо про нашу безпеку стосовно Росії, і ми не зупинимося. Але Путін не має засобів атакувати нас сьогодні: щонайбільше він може спробувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося підкорити Донбас після майже тринадцяти років спроб", - наголосив Сікорський.
Він також прокоментував інформацію ЗМІ про те, що США нібито попередили Варшаву щодо можливої обмеженої збройної провокації РФ найближчими місяцями для перевірки рішучості НАТО.
Сікорський зазначив, що не може ні підтвердити, ні спростувати ці дані, але назвав їх цілком імовірними. Очільник МЗС додав, що публічне викриття намірів Кремля заздалегідь може змусити Росію відмовитися від агресивних кроків.
Успіхи України та гібридна війна
Міністр підкреслив, що результати України у протистоянні російській агресії перевершили будь-які очікування. Україна уникнула повної окупації, продовжує експортувати зерно Чорним морем та утримує стабільний фронт, тоді як армія РФ показала значно гірші результати, ніж від неї очікували у світі.
Водночас Сікорський звернув увагу на те, що Росія вже десять років веде активну гібридну війну проти Заходу. Москва витрачає понад мільярд євро на рік на пропаганду, кібератаки, дезінформацію та саботаж, використовуючи західні соцмережі для посилення розколу й ненависті в суспільстві.
Також польський урядовець відзначив ефективність українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які призвели до кілометрових черг на заправках у Росії.
Він назвав ці об'єкти законними військовими цілями, оскільки вони забезпечують паливом армію окупантів.
Що передувало
Нагадаємо, Росія вже веде активну гібридну та кінетичну війну проти європейських країн, зокрема Польщі та Франції. Західна розвідка має надійні дані про те, що Кремль готує нові провокації та диверсії в Європі.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначав, що публічне розголошення цих планів має зіграти на випередження та стримати Москву від подальшої агресії.
Окрім диверсій, Кремль робить ставку на інформаційні кампанії. Російські спецслужби та мільйони інтернет-тролів активно намагаються спровокувати конфлікти між Києвом та Варшавою.
За інформацією польського МЗС, ворог навмисно розпалює емоції навколо історичних суперечок, аби посварити Україну та Польщу. До цих інформаційних атак відверто залучені й топові кремлівські чиновники, серед яких Дмитро Медведєв та Марія Захарова.