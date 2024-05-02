Сумській області зараз не загрожує наступ Росії, але є інша небезпека

Загрози наступу росіян на Сумську область немає. Але окупанти можуть застосувати свої диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

За його словами, сьогодні, 2 травня, відбулося чергове засідання Ради оборони Сумської області. Однією з тем обговорень стала ситуація на кордоні.

У ході засідання доповідали командири та начальники Збройних сил України та правоохоронних органів.

"За результатами розгляду цього питання (ситуації на кордоні - ред.) було визначено, що сьогодні, 2 травня 2024 року, на кордоні Сумської області наступальних угруповань ворог не зафіксовано. Збройні сили підготовлені та оснащені всім необхідним для виконання завдань щодо захисту нашої землі" , – розповів Артюх.

Також, за його словами, під час засідання було відзначено загрозу з боку російських диверсантів, оскільки інтенсивність їхнього застосування значно зросла.

"Тому небезпека для мешканців, які залишилися і не виїхали під час евакуації з прикордонних громад, існує досить висока, у тому числі і щодо застосування зброї та захоплення наших жителів диверсійними групами противника", - додав глава ОВА.

Він закликав усіх мешканців прикордонних населених пунктів евакуюватись. Для цього передбачили транспортні засоби та житло.