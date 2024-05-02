Россия может готовить наступление на две области Украины, но не в силах захватить большой город, - ГУР

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий предполагает, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. По его словам, у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода".

По его словам, время начала наступления зависит от прочности украинской обороны на Донбассе, но предполагает, что основной толчок России начнется "в конце мая или начале июня".

Скибицкий говорит, что Россия имеет в общей сложности 514 000 сухопутных войск, задействованных в украинской операции, что превышает оценку в 470 000, приведенную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000-70 000 военных. Россия также "генерирует дивизию резервов" (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может добавить к основным усилиям.

Скибицкий считает, что этого недостаточно для операции по захвату большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.

"Быстрая операция для входа и выхода - возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы - это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем", - сказал он.

Угроза для Харькова и Сум