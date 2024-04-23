Командувач Нацгвардії: для окупації Харкова ворогу потрібні роки

Російській Федерації не вдасться захопити Харків. Окупація міста займе роки та вимагатиме великих жертв з боку ворожих військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка в інтерв'ю LIGA.net.

Коментуючи думки про те, що Росія може спробувати захопити Харків, Півненко відповів: "Можуть. Але не вийде".

Командувач Національної гвардії зауважив, що ворог здатний діяти лише класично: відволікати на декількох напрямках й наступати на одному. Водночас для Харкова відповідний сценарій буде важким, оскільки необхідно постійно захищати об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

"Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", - додав Півненко.

Ситуація в Харкові та області

Останні тижні терористи посилили удари по території Харкова й регіону. Зокрема ворог посилив обстріли енергетичного сектору. Ситуація в місті наразі є складною через регулярні удари. В області тривають відключення світла.

На початку квітня президент Володимир Зеленський проводив нараду щодо ситуації в Харкові. Обговорювали заходи щодо підтримки жителів обласного центру.

Тим часом росіяни також вдаються де фейків про нібито "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Водночас експерт Олександр Коваленко виключає можливість наступу ворога на місто. На його думку, терористи не мають необхідних ресурсів для повторної спроби захопити місто.

Як пояснював представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов, ворог вкидами намагається викликати панічні настрої серед українців.