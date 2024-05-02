Зеленський розповів про доповідь Сирського: бачимо ризики і знищуватимемо ворога

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 травня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося, зокрема, про захист кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.

Як зазначив президент, Сирський доповідав про ситуацію на Покровському та інших напрямках у Донецькій області, на півдні та у Харківській області.

"Також головком сьогодні доповів загалом про захист кордону з Росією та наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики, знищуватимемо окупанта за будь-яких умов", - додав Зеленський.