Зеленський розповів про доповідь Сирського: бачимо ризики і знищуватимемо ворога
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 травня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося, зокрема, про захист кордону з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.
Як зазначив президент, Сирський доповідав про ситуацію на Покровському та інших напрямках у Донецькій області, на півдні та у Харківській області.
"Також головком сьогодні доповів загалом про захист кордону з Росією та наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики, знищуватимемо окупанта за будь-яких умов", - додав Зеленський.
Ставка верховного головнокомандувача
Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, президент України Володимир Зеленський вкотре провів Ставку.
Він зазначав, що заслухав велику доповідь про фортифікації на кордоні з Росією, а також у прифронтових областях.
Водночас Сирський доповідав про ротацію підрозділів на фронті.
Глава держави доручив міністру оборони Рустему Умєрову вжити всіх заходів для того, щоб прискорити надходження військової допомоги в Україну.
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