Загрозою Харкову росіяни, можливо, намагаються розтягнути сили ЗСУ перед наступом, - ISW

Російські війська, можливо, намагаються використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу, передбачають в Інституті вивчення війни (ISW).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив учора, 28 квітня, що Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування. Україна зі свого боку посилює найнебезпечніші ділянки на цьому напрямі.

В Інституті зазначають, що заява Сирського не говорить про неминучість російської наступальної операції проти Харкова. Головком зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції біля Сіньківки (на північний схід від Куп'янська), а російський міліблогер заявив, що війська РФ відступили на невелику відстань від Сіньківки через брак живої сили в цьому районі.

Нездатність російських бригад захопити Сіньківку, незважаючи на неодноразові масовані піхотні та механізовані атаки протягом багатомісячного наступу, ставить під сумнів їхню боєздатність, а також боєздатність північного угруповання військ загалом, вважають у ISW.

"ISW продовжує вважати, що потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним заходом, який створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що російські сили зіткнуться з оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США", - говориться у звіті.

Водночас російські окупанти можуть використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу.