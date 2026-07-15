Росія масово перекидає ППО з Арктики через атаки українських дронів, - ЗМІ

Росія змушена забирати системи ППО з Крайньої Півночі. Через регулярні атаки українських дронів Кремль перекидає С-300 та С-400 для захисту нафтобаз і Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначає видання, останні супутникові знімки свідчать, що ключові військові об’єкти РФ в Арктиці залишилися без значної частини захисту. Москва перемістила дивізіони з кількох стратегічних точок, які раніше посилено охоронялися.
Експерти зазначають, що далекобійні удари українських безпілотників ставлять перед Кремлем важку дилему. Росія змушена обирати, що саме захищати - військові бази на півночі чи нафтопереробні заводи та Москву.
За оцінками аналітиків, близько 60% російських систем С-300 та С-400 перемістили з їхніх постійних позицій, де вони стояли до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Найбільші зміни зафіксували у таких стратегічних зонах:
Частину арктичних підрозділів ППО перекинули безпосередньо до зони бойових дій. Зокрема, один із комплексів із Сєверодвінська опинився в окупованому Криму, де згодом ліквідували його командира - підполковника Володимира Спиридонова.
Вивільнені системи росіяни встановлюють біля об’єктів, які регулярно атакують українські дрони.
Наприклад, нову батарею розгорнули біля Саратовського нафтопереробного заводу, який неодноразово зазнавав ударів.
Крім того, комплекси С-400 все частіше з'являються просто у міських парках Москви. Російська влада готова ризикувати безпекою віддалених регіонів, щоб прикрити свої політичні та промислові центри.
Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує системно уражати стратегічні об'єкти на території Росії та в окупованому Криму, послаблюючи логістику й військовий потенціал ворога.
Зокрема, спецслужба підбила підсумки чергового етапу масштабних ударів, завдяки чому оприлюднили нові результати 40-денної операції СБУ з ураження НПЗ, нафтобаз та аеродромів РФ.
Окрім цього, українські безпілотники здійснюють успішні атаки на глибокий тил ворога. Нещодавно спецслужба дісталася Башкортостану, де СБУ вгатила по ЛВДС "Черкаси" - одному з головних об'єктів компанії "Транснефть - Урал".
Також під постійним вогневим контролем перебувають військові сили окупантів на півострові. Раніше бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ вдарили по авіабазі "Джанкой", порту в Криму та низці інших важливих логістичних вузлів загарбників.