Россия массово перебрасывает ПВО из Арктики из-за атак украинских дронов, - СМИ

Россия вынуждена забирать системы ПВО из Крайнего Севера. Из-за регулярных атак украинских дронов Кремль перебрасывает С-300 и С-400 для защиты нефтебаз и Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечает издание, последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что ключевые военные объекты РФ в Арктике остались без значительной части защиты. Москва переместила дивизионы с нескольких стратегических точек, ранее усиленно охраняемых.
Эксперты отмечают, что дальнобойные удары украинских беспилотников ставят перед Кремлем тяжелую дилемму. Россия вынуждена выбирать, что именно защищать - военные базы на севере или нефтеперерабатывающие заводы и Москву.
По оценкам аналитиков около 60% российских систем С-300 и С-400 переместили с их постоянных позиций, где они стояли до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Наибольшие изменения зафиксировали в следующих стратегических зонах:
Часть арктических подразделений ПВО перебросили непосредственно в зону боевых действий. В частности, один из комплексов из Северодвинска оказался в оккупированном Крыму, где впоследствии ликвидировали его командира – подполковника Владимира Спиридонова.
Высвободившиеся системы россияне устанавливают возле объектов, регулярно атакующих украинские дроны.
Например, новую батарею развернули возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который неоднократно терпел удары.
Кроме того, комплексы С-400 все чаще появляются прямо в городских парках Москвы. Российские власти готовы рисковать безопасностью отдаленных регионов, чтобы прикрыть свои политические и промышленные центры.
Напомним, Служба безопасности Украины продолжает системно уязвлять стратегические объекты на территории России и в оккупированном Крыму, ослабляя логистику и военный потенциал врага.
В частности, спецслужба подвела итоги очередного этапа масштабных ударов, благодаря чему обнародовали новые результаты 40-дневной операции СБУ по поражению НПЗ, нефтебаз и аэродромов РФ.
Кроме этого, украинские беспилотники совершают успешные атаки на глубокий тыл врага. Недавно спецслужба досталась Башкортостану, где СБУ устроила по ЛПДС "Черкассы" - одному из главных объектов компании "Транснефть - Урал".
Также под постоянным огневым контролем находятся военные силы окупантов на полуострове. Ранее бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ ударили по авиабазе "Джанкой", порту в Крыму и ряду других важных логистических узлов захватчиков.