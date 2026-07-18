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Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, есть погибший и раненые

11:55 18.07.2026 Сб
1 мин
Враг также атаковал иностранное торговое судно
aimg Татьяна Степанова
Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, есть погибший и раненые Иллюстративное фото: Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру Одесщины (ГСЧС)
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Россия в субботу, 18 июля, нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

В акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда.

Погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Повреждены также объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших пока не поступала.

Во время ликвидации последствий одной из атак россияне нанесли повторный удар. В результате была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.

Обстрел Украины 18 июля

Напомним, в ночь на 18 июля Россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 ударными дронами. Основное направление удара - Одесская область.

Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных дронов на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Также армия РФ поздно вечером 17 июля ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых островов и порта Одессы. В результате пострадали среди членов экипажа.

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