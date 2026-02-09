Росія масовано атакує активи "Нафтогазу": під ударом Полтавщина та Сумщина

Російські війська другу добу поспіль завдають ударів по виробничих об’єктах Групи "Нафтогаз" у різних регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК УНафтогаз України" Сергія Корецького.
За його словами, протягом доби ворог обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, які тривають і нині. На місцях працюють підрозділи ДСНС та інші відповідні служби.
Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування виробничого обладнання, однак, за попередніми даними, постраждалих немає. Після стабілізації безпекової ситуації фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атак.
Корецький зазначив, що нинішні удари стали вже двадцятою атакою на об’єкти "Нафтогазу" від початку року.
У ніч на 9 лютого російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією, внаслідок чого зафіксовано руйнування та є постраждалі.
Тієї ж ночі безпілотники вдарили по Одесі. Унаслідок атаки загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей, серед яких 19-річна дівчина, дістали поранення. Пошкоджено 21 квартиру: вибуховою хвилею вибито 39 вікон у помешканнях і ще 18 - у місцях загального користування. Два автомобілі згоріли, ще шість зазнали ушкоджень уламками.
Крім того, російські ударні дрони атакували приватний сектор Богодухова в Харківській області. Внаслідок влучання житловий будинок був повністю зруйнований, виникла пожежа. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих - жінки та 10-річного хлопчика, ще троє людей постраждали.
За інформацією Повітряних сил, цієї ночі противник також застосував 11 балістичних ракет "Іскандер-М" із території Брянської області та 149 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" і дронів інших моделей.