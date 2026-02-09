Росія масовано атакує активи "Нафтогазу": під ударом Полтавщина та Сумщина

Удари по Полтавщині та Сумщині

За його словами, протягом доби ворог обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, які тривають і нині. На місцях працюють підрозділи ДСНС та інші відповідні служби.

Є пошкодження обладнання

Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування виробничого обладнання, однак, за попередніми даними, постраждалих немає. Після стабілізації безпекової ситуації фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атак.

Корецький зазначив, що нинішні удари стали вже двадцятою атакою на об’єкти "Нафтогазу" від початку року.