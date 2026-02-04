ua en ru
Масштабна аварія на Вінниччині: через стрибок тиску газу в будинках сталися пожежі

Козятин, Середа 04 лютого 2026 17:10
Масштабна аварія на Вінниччині: через стрибок тиску газу в будинках сталися пожежі Ілюстративне фото: у Козятині сталися чотири пожежі через газовий тиск (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 4 лютого, мешканці Козятина на Вінниччині зіткнулися з аварією в системі газопостачання. Внаслідок стрибка тиску газу сталося кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС та допис Козятинської міськради.

Місцева влада міста зазначила, що в системі газопостачання сталося підвищення тиску газу. Місцевих жителів закликали перевірити газові прилади та провітрити приміщення у разі наявності запаху газу.

Рятувальники розповіли, що сьогодні отримали кілька повідомлень про виникнення пожеж у Козятині. Зокрема, це сталося у трьох квартирах на вул. Героїв Майдану та в приватному будинку на вул. Антоновича. Всі вони були ліквідовані підрозділами ДСНС, постраждалі відсутні.

Зазначається, що тиск у системі вдалося стабілізувати, причини його підвищення наразі встановлюються аварійною службою.

Місцеві ЗМІ припускають, що причина підвищеного тиску газу в системі може полягати у спеціальних газорегуляторних пунктах, які сьогодні з невідомих причин не спрацювали. Вони "гасять" газовий тиск до безпечного показника, оскільки він перевищує норми при подачі з магістралей до будинків.

Нагадаємо, нещодавно компанія "Нафтогаз" спростувала фейк про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області. Вона заявила, що жодних обмежень газопостачання ані в Хмельницькому, ані в інших регіонах України не планується.

Зазначимо, Україна значно збільшила імпорт газу для забезпечення потреб в умовах холодів і зменшення генерації електроенергії.

Обсяги імпорту зросли з приблизно 26 млн кубометрів на добу до понад 30 млн кубометрів. Збільшення постачань відбулося за напрямками зі Словаччини та Польщі.

