Обстріл Одеси в ніч на 9 лютого: є руйнування і один загиблий

У ніч на 9 лютого на Одесу було здійснено чергову атаку ударних безпілотників, унаслідок якї постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави Одеської ОВА Сергія Лисака в мережі Telegram.

Ворожа атака дронами по Одесі

Російські війська знову застосували ударні безпілотники по Одесі та області. Під удар потрапили житлові квартали міста.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також об'єкти комунальної інфраструктури. У кількох районах зафіксовано перебої в роботі комунікацій.

Пожежі та пошкодження газопроводу

Унаслідок влучень виникла пожежа на даху однієї з багатоповерхівок. Також повідомляється про пошкодження газопроводу, що потребувало оперативного втручання аварійних бригад.

Крім того, зафіксовано загоряння легкових автомобілів і нежитлової споруди. Рятувальники оперативно приступили до ліквідації наслідків обстрілу.

Робота екстрених служб

На місцях подій задіяні підрозділи ДСНС, медики, газові служби та комунальні підприємства. Проводяться роботи з гасіння пожеж, обстеження пошкоджених будівель і відновлення життєво важливих систем. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Є загиблий

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Одесу є загиблий. Висловлено співчуття рідним і близьким. Дані про інші жертви або поранених продовжують перевірятися.