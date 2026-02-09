РФ атакувала з семи напрямків: що і скільки цієї ночі збила ППО

У ніч на 9 лютого російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Запущено ракети та сотні дронів

За даними військових, противник атакував 11 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Брянської області, а також 149 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів.

За даними Повітряних сил, дрони та ракети були запущені з семи різних напрямків, зокрема з території Росії та тимчасово окупованих районів України.

Сили ППО знешкодили більшість дронів

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 116 ударних безпілотників різних типів. Також частину балістичних ракет було перехоплено, і вони не досягли своїх цілей.

Є влучання та падіння уламків

Водночас зафіксовано влучання ракет і 23 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у шести місцях.