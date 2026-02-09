RU

Россия массированно атакует активы "Нафтогаза": под ударом Полтавщина и Сумщина

Иллюстративное фото: Россия массированно атакует активы "Нафтогаза" (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

Российские войска вторые сутки подряд наносят удары по производственным объектам Группы "Нафтогаз" в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "УНафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Читайте также: Масштабная авария в Винницкой области: из-за скачка давления газа в домах произошли пожары

Удары по Полтавщине и Сумщине

По его словам, в течение суток враг обстрелял производственные активы компании на Полтавщине и совершил новые массированные атаки на Сумщине, которые продолжаются и сейчас. На местах работают подразделения ГСЧС и другие соответствующие службы.

Есть повреждения оборудования

В результате обстрелов зафиксированы повреждения и разрушения производственного оборудования, однако, по предварительным данным, пострадавших нет. После стабилизации ситуации с безопасностью специалисты начнут ликвидацию последствий атак.

Корецкий отметил, что нынешние удары стали уже двадцатой атакой на объекты "Нафтогаза" с начала года.

 

Обстрелы 9 февраля

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией, в результате чего зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

Той же ночью беспилотники ударили по Одессе. В результате атаки погиб 35-летний мужчина, еще два человека, среди которых 19-летняя девушка, получили ранения. Повреждена 21 квартира: взрывной волной выбито 39 окон в помещениях и еще 18 - в местах общего пользования. Два автомобиля сгорели, еще шесть получили повреждения обломками.

Кроме того, российские ударные дроны атаковали частный сектор Богодухова в Харьковской области. В результате попадания жилой дом был полностью разрушен, возник пожар. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших - женщины и 10-летнего мальчика, еще три человека пострадали.

По информации Воздушных сил, этой ночью противник также применил 11 баллистических ракет "Искандер-М" с территории Брянской области и 149 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других моделей.

