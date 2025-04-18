Росія і Україна можуть провести Великодній обмін полоненими: деталі від ЗМІ

За даними джерел ЗМІ, в обміні візьмуть участь по 246 полонених з кожного боку.

Всього буде обміняно близько 500 російських і українських полонених і 46 поранених військових.

Минулі обміни

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна та Росія провели близько 6- обмінів військовополоненими. З російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.

Один з наймасштабніших обмінів відбувся 30 грудня 2024 року. Тоді Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян, серед яких були захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Також обмін відбувся 15 січня. Тоді Україна повернула з російського полону 25 своїх громадян. Вони мали важкі поранення та хвороби, серед звільнених були захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також цивільний.

А ось 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери.

Останній обмін відбувся 19 березня - з ворожого полону повернулись 175 захисників, ще 22 захисники повернулись додому завдяки заходам поза обмінами. Згодом стало відомо, що тоді з російської неволі повернулися 6 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Варто нагадати, що на думку президента Володимира Зеленського, першим кроком до миру має стати обмін всіх полонених. Україна готова на справедливий варіант - обмін всіх на всіх.