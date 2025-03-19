Україна провела черговий обмін полоненими з РФ: скільки громадян повернули

Україна сьогодні, 19 березня, провела черговий обмін полоненими з Російською Федерацією. З ворожого полону повернулись 175 захисників, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога", - написав Зеленський.

Зеленський зауважив, що це один із найбільших обмінів за останній час. Повернути вдалось солдатів, сержантів та офіцерів.

"Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", - повідомив президент.

Фото: Україна провела черговий обмін полоненими з РФ 19 березня (t.me/V_Zelenskiy_official)

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених - троє перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

Додому та до своїх побратимів повертаються:

149 воїнів ЗСУ;

4 бійці з ТрО;

11 військових з ВМС;

8 Нацгвардійці, у тому числі троє з "Азова";

троє прикордонників.

Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

Минулі обміни

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери.

Також обмін полоненими відбувся 15 січня. Тоді Україна повернула з російського полону 25 своїх громадян. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також цивільний.

А до того попередній обмін відбувся у понеділок, 30 грудня, тоді Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян.