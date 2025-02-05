У середу, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Оновлено о 15:37.

Президент Володимир Зеленський видалив публікацію без пояснень.

Зеленський знову опублікував повідомлення про обмін о 15:54. Він також показав нові фото з обміну.

Фото: Україна повернула з полону ще 150 громадян (t.me/V_Zelenskiy_official)

За даними Зеленського, вдалось повернути воїнів Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військових Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійців, прикордонників, тероборонівців, а також поліцейського.

Фото: Україна повернула з полону ще 150 громадян (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.", - написав Зеленський.

Деякі з них перебували в полоні понад два роки.

"І сьогодні для них та їхніх рідних - день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя - бачити їх удома, живих, вільних", - зауважив президент.

Минулі обміни

Нагадаємо, минулий обмін полоненими відбувся 15 січня. Тоді Україна повернула з російського полону 25 своїх громадян. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також цивільний.