Україна повернула з російського полону ще 25 громадян

Україна сьогодні, 15 січня, повернула з російського полону ще 25 своїх громадян. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.

За даними Зеленського, серед звільнених полонених них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Вони мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу.

"Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою", - написав Зеленський.

Фото: обмін полоненими 15 січня (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро ЛУбінець уточнив, що додому повернулися тяжкопоранені і тяжкохворі захисники, які довгий час провели в неволі. Серед повернутих є також цивільний, якого росіяни захопили у Київській області.

"Це довгоочікувана і надзвичайно важлива подія стала можливою завдяки наполегливій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українських перемовників та підтримці міжнародних партнерів ОАЕ", - повідомив Лубінець.

Водночас у Головному управлінні розвідки уточнили, що усі повернуті військовослужбовці - солдати, матроси та сержанти. Наймолодшому звільненому - 24 роки. Найстаршому - шістдесят.

За даними ГУР, поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена. Це свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати українським полоненим.

Оновлено о 15:25.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, повернути з полону вдалося двох бійців системи МВС: прикордонника, який боронив Харківську область та гвардійця, учасника оборони Маріуполя.

"Стан здоров'я хлопців - важкий. Після перетину кордону їх негайно госпіталізували. Зараз за їхнє здоровʼя та реабілітацію боротимуться медики", - написав Клименко.

Гвардійця чекали рідні з травня 2022, прикордонника - з літа 2023 року.