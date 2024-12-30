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Україна повернула з російського полону 189 громадян

Понеділок 30 грудня 2024 17:09
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Україна повернула з російського полону 189 громадян Ілюстративне фото: Україна та РФ провели обмін полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав Зеленський.

За його словами, серед повернутих є солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це одинадцятий за ліком обмін у 2024 році. Посередником при обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати.

Він дозволив звільнити:

  • 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО);
  • 43 - НГУ;
  • 33 - ДПСУ;
  • 24 - ВМС.

Обміни полоненими

Від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 обмінів військовополоненими. З російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Додому повернулися 95 українських військових.

Також за словами керівника української розвідки Кирила Буданова, пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з РФ будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".

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Обмін полоненими Війна в Україні
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