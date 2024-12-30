Україна повернула з російського полону 189 громадян

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав Зеленський.

За його словами, серед повернутих є солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це одинадцятий за ліком обмін у 2024 році. Посередником при обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати.

Він дозволив звільнити:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО);

43 - НГУ;

33 - ДПСУ;

24 - ВМС.

Обміни полоненими

Від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 обмінів військовополоненими. З російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.