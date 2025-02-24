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Зеленський закликав зробити перший крок до миру з обміну всіх полонених

Україна, Понеділок 24 лютого 2025 11:32
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Зеленський закликав зробити перший крок до миру з обміну всіх полонених Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Першим кроком до миру має стати обмін всіх полонених. Україна готова на справедливий варіант - обмін всіх на всіх.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає", - сказав він під час за пленарного засідання "Підтримуй Україну" за участі європейських лідерів в Києві.

За йо словами, в ситуації, в якій говорять про завершення війни таким кроком може стати звільнення полонених.

"Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014-го. РФ повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, розмови про припинення війни Росії проти України активізувалися після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. США вже провели один раунд переговорів у Саудівській Аравії минулого тижня, а найближчим часом очікується ще одна зустріч.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна не припинятиме бойові дії проти України під час переговорів.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не довіряє Володимиру Путіну і його намірам. За її словами, мир в Україні насправді більш небезпечний, ніж війна, яка йде зараз.

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