Россия хочет сменить Пашиняна в Армении: что задумал Кремль

Россия тайно готовила масштабную операцию, чтобы повлиять на результаты выборов в Армении 7 июня, и не дать прозападному премьеру Николу Пашиняну переизбраться.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом рассказали пять представителей западных разведок.

Новый отдел в Кремле для работы с Арменией

В октябре 2025 года в Кремле создали специальное подразделение - "Управление стратегического сотрудничества и партнерства". По данным четырех источников, именно оно координирует операции влияния в Армении.

Армения с населением 3 миллиона человек десятилетиями оставалась в сфере влияния Москвы. Но премьер-министр Никол Пашинян, который лидирует в опросах, взял курс на сближение с Европой и НАТО.

"То, что пытается сделать Пашинян, - это угроза для России", - сказал Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe.

Схема на 50 миллионов долларов: как РФ борется с проевропейским курсом Армении

Россия вмешивается в выборы в Армении и уже приказала доставить 100 тысяч армян, проживающих в России, на родину для голосования. Стоимость этой перевозки уже оценили в около 50 миллионов долларов.

К середине мая Кремль определил квоты для каждого региона: сколько армян тот должен направить на выборы. Администраторам приказали отчитываться о подготовке.

По оценкам, в России проживает более 2 миллионов армян.

Кого поддерживает Москва

Трое западных чиновников назвали фаворита Кремля - миллиардер Самвел Карапетян, которого судят за якобы призывы к свержению правительства. Карапетян отрицает обвинения. Его адвокат Роберт Амстердам заявил Reuters, что клиент ничего не знал о поддержке со стороны России.

По свежим опросам, партия действующего премьера Пашиняна "Гражданский договор" получит около 30 процентов голосов. Партия Карапетяна "Сильная Армения" - около 6 процентов.

Фейки, боты и поддельные медиа

Параллельно Россия усилила дезинформационные кампании в интернете.

Поддерживаемая Россией сеть ботов "Storm-1516", которая ранее вмешивалась в выборы в США, теперь работает против Пашиняна.

Одна из кампаний ложно обвинила армянского премьера в коррупционной сделке с двумя американскими сенаторами.

В документах, которые Reuters связывает с Агентством социального дизайна (SDA) - организацией под санкциями ЕС и Великобритании, - предлагается создать СМИ под названием "Ереван1" для армянской диаспоры в России. Цель - продвигать нарратив о том, что "Армения может процветать только в тесном союзе с Россией и под ее защитой".

Три источника, включая высокопоставленного чиновника США, подтвердили серьезные опасения относительно безопасности армянского премьера. По данным трех человек, знакомых с ситуацией, ЦРУ в последние годы тайно помогало Пашиняну в организации личной охраны.

Запад поддерживает Пашиняна

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Ереван, где подписал соглашение по полезным ископаемым и договоренность о транспортном коридоре через Армению в Центральную Азию. Двое западных чиновников отметили: если Пашинян проиграет выборы, эти инициативы, вероятно, потерпят неудачу.

МИД России назвал сообщения о вмешательстве "шпионажем". Армянское правительство от конкретных комментариев отказалось, но заявило о мерах по борьбе с дезинформацией и обеспечению честных выборов.

Что известно о проевропейском курсе Армении

