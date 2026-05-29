Россия хочет сменить Пашиняна в Армении: что задумал Кремль
Россия тайно готовила масштабную операцию, чтобы повлиять на результаты выборов в Армении 7 июня, и не дать прозападному премьеру Николу Пашиняну переизбраться.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом рассказали пять представителей западных разведок.
Новый отдел в Кремле для работы с Арменией
В октябре 2025 года в Кремле создали специальное подразделение - "Управление стратегического сотрудничества и партнерства". По данным четырех источников, именно оно координирует операции влияния в Армении.
Армения с населением 3 миллиона человек десятилетиями оставалась в сфере влияния Москвы. Но премьер-министр Никол Пашинян, который лидирует в опросах, взял курс на сближение с Европой и НАТО.
"То, что пытается сделать Пашинян, - это угроза для России", - сказал Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe.
Схема на 50 миллионов долларов: как РФ борется с проевропейским курсом Армении
Россия вмешивается в выборы в Армении и уже приказала доставить 100 тысяч армян, проживающих в России, на родину для голосования. Стоимость этой перевозки уже оценили в около 50 миллионов долларов.
К середине мая Кремль определил квоты для каждого региона: сколько армян тот должен направить на выборы. Администраторам приказали отчитываться о подготовке.
По оценкам, в России проживает более 2 миллионов армян.
Кого поддерживает Москва
Трое западных чиновников назвали фаворита Кремля - миллиардер Самвел Карапетян, которого судят за якобы призывы к свержению правительства. Карапетян отрицает обвинения. Его адвокат Роберт Амстердам заявил Reuters, что клиент ничего не знал о поддержке со стороны России.
По свежим опросам, партия действующего премьера Пашиняна "Гражданский договор" получит около 30 процентов голосов. Партия Карапетяна "Сильная Армения" - около 6 процентов.
Фейки, боты и поддельные медиа
Параллельно Россия усилила дезинформационные кампании в интернете.
- Поддерживаемая Россией сеть ботов "Storm-1516", которая ранее вмешивалась в выборы в США, теперь работает против Пашиняна.
- Одна из кампаний ложно обвинила армянского премьера в коррупционной сделке с двумя американскими сенаторами.
- В документах, которые Reuters связывает с Агентством социального дизайна (SDA) - организацией под санкциями ЕС и Великобритании, - предлагается создать СМИ под названием "Ереван1" для армянской диаспоры в России. Цель - продвигать нарратив о том, что "Армения может процветать только в тесном союзе с Россией и под ее защитой".
Три источника, включая высокопоставленного чиновника США, подтвердили серьезные опасения относительно безопасности армянского премьера. По данным трех человек, знакомых с ситуацией, ЦРУ в последние годы тайно помогало Пашиняну в организации личной охраны.
Запад поддерживает Пашиняна
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Ереван, где подписал соглашение по полезным ископаемым и договоренность о транспортном коридоре через Армению в Центральную Азию. Двое западных чиновников отметили: если Пашинян проиграет выборы, эти инициативы, вероятно, потерпят неудачу.
МИД России назвал сообщения о вмешательстве "шпионажем". Армянское правительство от конкретных комментариев отказалось, но заявило о мерах по борьбе с дезинформацией и обеспечению честных выборов.
Что известно о проевропейском курсе Армении
Как сообщало РБК-Украина, Трамп публично поддержал Пашиняна накануне выборов 7 июня, назвав его "большим другом и лидером". Американский президент также объявил о запуске совместного транспортного проекта TRIPP через территорию Армении.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян жестко ответил на выпады президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что Армения "никому не нужна". Пашинян пообещал, что Ереван больше не будет полагаться на одного союзника.
Россия вообще угрожала Армении отменой льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов из-за курса Еревана на сближение с ЕС. Соответствующее предупреждение направил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Между тем заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что курс Армении на евроинтеграцию является для Москвы "абсолютно неприемлемым". По его словам, Ереван нарушает обязательства перед Евразийским экономическим союзом.