Россия хочет прикрыть НПЗ от дронов новой "Цитаделью", но есть нюанс

Россия разработала зенитный комплекс ЗАК-30 "Цитадель" для защиты своих НПЗ от украинских дронов. Но действительно ли эта система способна остановить дальнобойные удары - большой вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Что такое "Цитадель"

Новый комплекс разработал российский "Ростех". Он предназначен для защиты стационарных объектов от дронов - как коптерного, так и самолетного типа.

Система оснащена 30-мм пушкой в стационарной турели. Заявляется, что она может использовать снаряды с управляемым подрывом, начиненные шрапнелью. Процесс от обнаружения до уничтожения цели - в значительной степени автоматизирован.

Для наведения предусмотрены радиолокационная и оптико-электронная станции. Оптический канал работает в видимом и инфракрасном диапазонах.

Однако на имеющихся фото ни одной из этих станций на самой установке нет. Это означает, что целеуказание, вероятно, поступает из внешних средств или из общей системы ПВО.

Исследователь оборонно-промышленного комплекса Андрей Тарасенко отмечает, что эффективный радиус действия - 1,2 км, а стоимость одного комплекса - около 0,6 млрд рублей, или от 3,48 до 7,21 млн евро в зависимости от курса.

По его подсчетам, чтобы прикрыть один нефтеперерабатывающий завод, понадобится от 6 до 10 таких систем - то есть от 3,48 до 6 млрд рублей.

Defense Express сравнивает "Цитадель" с немецкими зенитками Skynex, которые применяются в Украине и сбивают не только дроны, но и крылатые ракеты.

Концептуально системы похожи. Но есть принципиальная разница: на Skynex оптико-электронная и радиолокационная станции вмонтированы непосредственно в установку, а на "Цитадели" - нет. Это ставит под сомнение точность и автономность российской разработки.

Где слабые места

Кроме вопросов с наведением, есть еще одна проблема - боеприпасы. Программируемые снаряды Россия показала на выставке в Саудовской Аравии в начале 2026 года. Однако никакой информации об их серийном производстве до сих пор не появилось.

Без таких боеприпасов комплекс будет стрелять обычными 30-мм снарядами - без дистанционного подрыва. Именно отсутствие такой функции считается одной из главных слабостей "Панциря" в борьбе с дронами.

"Цитадель" потенциально эффективнее "Панциря" против БПЛА. Но для реального влияния на ситуацию их должны заказывать и производить в больших количествах. Несколько единиц погоды не сделают.

Defense Express также напоминает, что реальные характеристики новой зенитки можно оценить только после практического применения - не исключено, что речь идет об очередном нереализованном проекте.